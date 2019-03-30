В столичном регионе увеличилось количество неликвидного жилья

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-30T11:01:44+03:00

Доля низколиквидного первичного жилья в Москве и Подмосковье достигла в этом году 20% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Доля низколиквидного первичного жилья в Москве и Подмосковье достигла в этом году 20%. Это на 12% больше, чем два года назад, сообщает компания "ИНКОМ-Недвижимость".

К неликвидным относятся такие квартиры, которые имеют плохую планировку, старый ремонт, асоциальных жильцов или просто расположены в неудачном районе. Для увеличения привлекательности подобных квартир на рынке в них проводятся ремонтные работы с целью перевода этой жилплощади в категорию "с отделкой".

По данным риелторов, половина жилья из подобной категории расположена в старых границах Москвы, четверть находится в Новой Москве (Троицком и Новомосковском административных округах) и четверть - в Московской области. Специалисты отмечают, что увеличение доли подобного жилья на рынке связано с постепенным появлением на рынке жилых комплексов с интересной комплектацией и соответствующими стандартами комфорта.

Чаще всего низкую степень ликвидности имеют многокомнатные квартиры. В жилых домах премиум класса сложилась обратная ситуация: большие квартиры в этом сегменте пользуются спросом.

ИСТОЧНИК KP.RU