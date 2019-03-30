2019-03-30T11:01:44+03:00
Экономика

В столичном регионе увеличилось количество неликвидного жилья

Половина подобных объектов недвижимости находится в старых границах Москвы
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Доля низколиквидного первичного жилья в Москве и Подмосковье достигла в этом году 20%Доля низколиквидного первичного жилья в Москве и Подмосковье достигла в этом году 20%Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Доля низколиквидного первичного жилья в Москве и Подмосковье достигла в этом году 20%. Это на 12% больше, чем два года назад, сообщает компания "ИНКОМ-Недвижимость".

К неликвидным относятся такие квартиры, которые имеют плохую планировку, старый ремонт, асоциальных жильцов или просто расположены в неудачном районе. Для увеличения привлекательности подобных квартир на рынке в них проводятся ремонтные работы с целью перевода этой жилплощади в категорию "с отделкой".

По данным риелторов, половина жилья из подобной категории расположена в старых границах Москвы, четверть находится в Новой Москве (Троицком и Новомосковском административных округах) и четверть - в Московской области. Специалисты отмечают, что увеличение доли подобного жилья на рынке связано с постепенным появлением на рынке жилых комплексов с интересной комплектацией и соответствующими стандартами комфорта.

Чаще всего низкую степень ликвидности имеют многокомнатные квартиры. В жилых домах премиум класса сложилась обратная ситуация: большие квартиры в этом сегменте пользуются спросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первая неделя апреля в столичном регионе будет теплой
В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии
США приостанавливают поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора
Трамп поблагодарил Хезер Науэрт за службу в Госдепартаменте США
Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае
Названы наиболее стабильные сферы для работы в России
В Португалии ребенок родился спустя два месяца после смерти своей матери
Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии
Российские учителя поддержали свою уволенную коллегу из Барнаула флешмобом в купальниках
КХЛ официально объяснила, почему была засчитана шайба "Авангарда" в ворота "Салавата Юлаева"
В аэропорту Чикаго голый пассажир попытался проникнуть в самолет
США возвращаются к стратегии холодной войны