Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае
Взрыв произошел в цеху частной фабрики по производству перлита - горной породы - в городе Цинчжоу китайской провинции Шаньдун на востоке страны. В результате происшествия погибли пять человек, еще трое получили легкие травмы.
В настоящее время, как сообщило агентство Синьхуа, сотрудники правоохранительных органов задержали владельца фабрика. Согласно предварительному расследованию, взрыв произошел в связи с утечкой сжиженного газа. Точные причины происшествия устанавливаются.
Как ранее писал сайт kp.ru, на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical в китайском городе Яньчэн восточной провинции Цзянсу произошел взрыв. В результате 64 человека погибли, 28 местных жителей считаются пропавшими без вести. За помощью к врачам в 16 клиник города обратились 640 человек.
Россиян среди погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU