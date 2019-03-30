2019-03-30T11:01:37+03:00
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае

В результате аварии еще три человека пострадали
Марина ВЕНЦОВА
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Пять человек погибли, трое пострадали при взрыве на фабрике в КитаеПять человек погибли, трое пострадали при взрыве на фабрике в КитаеФото: REUTERS
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Взрыв произошел в цеху частной фабрики по производству перлита - горной породы - в городе Цинчжоу китайской провинции Шаньдун на востоке страны. В результате происшествия погибли пять человек, еще трое получили легкие травмы.

В настоящее время, как сообщило агентство Синьхуа, сотрудники правоохранительных органов задержали владельца фабрика. Согласно предварительному расследованию, взрыв произошел в связи с утечкой сжиженного газа. Точные причины происшествия устанавливаются.

Как ранее писал сайт kp.ru, на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical в китайском городе Яньчэн восточной провинции Цзянсу произошел взрыв. В результате 64 человека погибли, 28 местных жителей считаются пропавшими без вести. За помощью к врачам в 16 клиник города обратились 640 человек.

Россиян среди погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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