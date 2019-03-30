2019-03-30T11:18:35+03:00
В мире

Трамп поблагодарил Хезер Науэрт за службу в Госдепартаменте США

Ранее она покинула пост официального представителя внешнеполитического ведомства, перейдя на работу в образовательную программу Фулбрайта
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил бывшего официального представителя Госдепа Хезер Науэрт "за службу США в госдепартаменте".Президент США Дональд Трамп поблагодарил бывшего официального представителя Госдепа Хезер Науэрт "за службу США в госдепартаменте".Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил бывшего официального представителя Госдепа Хезер Науэрт "за службу США в госдепартаменте".

"Большое спасибо Хезер Науэрт за службу Америке в госдепартаменте. Отличная работа! Я горжусь тем, что вы присоединились к совету Фулбрайта", - написал Трамп в своем Twitter. Ранее благодарность Науэрт выразил глава Госдепа Майкл Помпео, который ранее сообщил о ее отставке.

Хезер Науэрт заняла пост официального представителя Госдепартамента США в апреле 2017 года. В течение последних нескольких месяцев ее обязанности исполнял Роберт Палладино. По предварительным данным, место Науэрт может занять эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус.

Ранее Трамп заявлял, что хочет выдвинуть Науэрт на пост представителя США при ООН, однако она отказалась от этого предложения "в интересах своей семьи". Новым местом работы Науэрт станет программа образовательных грантов Фулбрайта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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