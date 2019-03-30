США приостанавливают поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-30T11:33:48+03:00

В настоящее время порядка 627 млн долларов, выделенных в прошлом году этим странам, находятся в «подвешенном состоянии»

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Прямая поддержка Гватемале, Гондурасу и Сальвадору приостановлена по поручения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента.

"По распоряжению госсекретаря [Майка Помпео], мы выполняем поручение президента и прекращаем программы внешней помощи для "северного треугольника [Гватемалы, Гондураса, Сальвадора] в рамках 2017 и 2018 финансового года", - заявил телеканалу представитель госдепартамента. При этом он добавил, что в данном вопросе будет продолжено взаимодействие с конгрессом США.

При этом, как отмечает издание Politico, около 627 миллионов долларов, выделенных странам Центральной Америки в минувшем году, находятся "в подвешенном состоянии" в административно-бюджетном управлении Белого дома.

Ранее сайт kp.ru писал, что на территории Мексики сформировался новый "караван" из 1,2 тысячи беженцев, который движется по направлению к США. Преимущественно это граждане Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и Кубы, желающие получить убежище в Штатах. Американский лидер в связи с этим пригрозил на следующей неделе закрыть границу между США и Мексикой.

ИСТОЧНИК KP.RU