Первая неделя апреля в столичном регионе будет теплой
Первая неделя апреля в Москве и Подмосковье будет теплой. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Начавшиеся выходные порадуют жителей центральных областей европейской России достаточно тёплой погодой, хотя полностью комфортной её назвать нельзя. В эти два дня регион окажется в тёплом секторе обширного циклона, так что будет довольно много облаков, местами небольшие дожди", - приводит телеканал RT слова специалиста.
В своем интервью Леус рассказал, что в понедельник в Москве все же ожидается похолодание. Причиной этому станет холодный атмосферный фронт.
"Начиная со вторника и до конца рабочей недели природа всё-таки вспомнит о том, что на календаре уже второй месяц весны, и отправит руководить погодой обширный антициклон", - добавил Леус. В заключение синоптик отметил, что осадков на неделе не ожидается, а в дневное время температура будет повышаться.
ИСТОЧНИК KP.RU
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