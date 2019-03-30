2019-03-30T12:05:32+03:00
Общество

Первая неделя апреля в столичном регионе будет теплой

По словам специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в понедельник в Москве начинается похолодание, после чего в столице потеплеет
Александр ДЖУМАЕВ
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Первая неделя апреля в Москве и Подмосковье будет теплойПервая неделя апреля в Москве и Подмосковье будет теплойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первая неделя апреля в Москве и Подмосковье будет теплой. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Начавшиеся выходные порадуют жителей центральных областей европейской России достаточно тёплой погодой, хотя полностью комфортной её назвать нельзя. В эти два дня регион окажется в тёплом секторе обширного циклона, так что будет довольно много облаков, местами небольшие дожди", - приводит телеканал RT слова специалиста.

В своем интервью Леус рассказал, что в понедельник в Москве все же ожидается похолодание. Причиной этому станет холодный атмосферный фронт.

"Начиная со вторника и до конца рабочей недели природа всё-таки вспомнит о том, что на календаре уже второй месяц весны, и отправит руководить погодой обширный антициклон", - добавил Леус. В заключение синоптик отметил, что осадков на неделе не ожидается, а в дневное время температура будет повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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