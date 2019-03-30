2019-03-30T12:32:57+03:00
Происшествия

В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве неизвестные избили охранника торговой фирмы и похитили более 6 млн рублейВ Москве неизвестные избили охранника торговой фирмы и похитили более 6 млн рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Неизвестные злоумышленники избили охранника одной из московских фирм, специализирующейся на торговле косметикой, а затем похитили более 6 миллионов рублей.

Трое неизвестных в масках, как рассказали ТАСС в столичном главке, взломали двери торговой фирмы на Варшавском шоссе и проникли в помещение. Охранника, который пытался воспрепятствовать преступлению, они избили предметом, похожим на монтировку, а потом связали скотчем и пластиковыми хомутами.

Взяв с собой сотовый телефон и радиостанцию, а также наличные деньги, они спокойно покинули место преступления. "Общий материальный ущерб составил около 6,2 млн руб.", - сказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой в особо крупном размере").

В поселке Деденево Московской области, как ранее писал сайт kp.ru, мошенница украла у пенсионерки более 2 миллионов рублей, сказав, что хочет переписать номера купюр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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