Полет «самолета для космонавтов» Ту-204-300 опубликован в сети
Кадры посадки самолета Ту-204-300, который носит имя легендарного создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева, опубликованы в сети.
Данное воздушное судно передано авиаотряду Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Оно будет использоваться для доставки экипажей Международной космической станции (МКС) на космодромы Байконур и Восточный. Кроме того, этот самолет будет проводить эвакуацию космонавтов с места посадки.
Ту-204-300 "Сергей Королев".
Летательный аппарат имеет шесть кают, предназначенных для транспортировки людей в лежачем положении после возвращения из космоса.
Воздушное судно «Сергей Королев» - это первый из двух Ту-204-300, заказанных для ЦПК. В скором времени будет передан еще один самолет этой модели. Он будет носить имя первого космонавта Юрия Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU