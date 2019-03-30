СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-30T13:47:48+03:00

Полет «самолета для космонавтов» Ту-204-300 опубликован в сети. Фото с видео

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Кадры посадки самолета Ту-204-300, который носит имя легендарного создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева, опубликованы в сети.

Данное воздушное судно передано авиаотряду Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Оно будет использоваться для доставки экипажей Международной космической станции (МКС) на космодромы Байконур и Восточный. Кроме того, этот самолет будет проводить эвакуацию космонавтов с места посадки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700240" frameborder="0"></iframe> Ту-204-300 "Сергей Королев".

Летательный аппарат имеет шесть кают, предназначенных для транспортировки людей в лежачем положении после возвращения из космоса.

Воздушное судно «Сергей Королев» - это первый из двух Ту-204-300, заказанных для ЦПК. В скором времени будет передан еще один самолет этой модели. Он будет носить имя первого космонавта Юрия Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU