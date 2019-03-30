Макрон: Франция выступает против признания США суверенитета Израиля над Голанами
Лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж выступает против решения США признать суверенитет Тель-Авива над Голанскими высотами. По его словам, такое решение американского лидера противоречит международному праву.
«Президент республики подчеркнул, что признание израильского суверенитета над Голанами, оккупированной территорией, противоречит международному праву и только способствует региональной напряженности", - цитирует ТАСС сообщение администрации президента Франции.
25 марта президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал указ о признании принадлежности Голанских высот Израилю. Такая инициатива американского лидера была резко раскритикована во многих странах.
В частности, как накануне писал сайт kp.ru, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал решение Соединенных Штатов признать Голанские высоты частью израильской территории сознательной демонстрацией вседозволенности.
Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.
ИСТОЧНИК KP.RU