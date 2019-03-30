Макрон: Франция выступает против признания США суверенитета Израиля над Голанами

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-30T15:41:07+03:00

По словам французского президента, такое решение Соединенных Штатов идет вразрез с нормами международного права

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Лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж выступает против решения США признать суверенитет Тель-Авива над Голанскими высотами. По его словам, такое решение американского лидера противоречит международному праву.

«Президент республики подчеркнул, что признание израильского суверенитета над Голанами, оккупированной территорией, противоречит международному праву и только способствует региональной напряженности", - цитирует ТАСС сообщение администрации президента Франции.

25 марта президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал указ о признании принадлежности Голанских высот Израилю. Такая инициатива американского лидера была резко раскритикована во многих странах.

В частности, как накануне писал сайт kp.ru, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал решение Соединенных Штатов признать Голанские высоты частью израильской территории сознательной демонстрацией вседозволенности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU