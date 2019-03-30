2019-03-30T16:04:52+03:00
Политика

МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь

В Москве призвали прекратить киевский произвол в отношении СМИ
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В МИД РФ прокомментировали высылку из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь. В частности, в дипведомство призвали профильные международные организации, в том числе ОБСЕ, оказать давление на Киев для прекращения произвола в отношении СМИ.

Также в министерстве иностранных дел нашей страны отметили, что власти незалежной продолжают «полностью игнорировать действующие международно-правовые и политические обязательства Украины по обеспечению свободы выражения мнения, а маховик репрессий в отношении СМИ набирает обороты».

По данным Москвы, в соседней стране под тотальный запрет попали уже десятки средств массовой информации из России. «Все чаще репрессиям подвергаются и журналисты других стран, в частности, Австрии и Италии», - подчеркивается в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Напомним, в минувшую среду стало известно, что на Украине решили депортировать в Россию журналистку издания «Украина.ру» Маргариту Бондарь. Как выяснилось, женщину голословно обвинили в якобы распространении провокационных материалов и «разжигании межнациональной розни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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