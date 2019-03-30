На Украину прибыли более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей на выборы президента

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-30T16:07:39+03:00

Только за минувшие сутки въезд на территорию страны оформлен 76 наблюдателям

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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины оформили въезд в страну более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей на выборы президента страны, которые пройдут 31 марта. Об этом сообщил представитель ведомства Олег Слободян.

«За прошедшие сутки въехали 76 наблюдателей, сейчас на Украине находится более 1,5 тысяч официальных наблюдателей из 40 стран", - приводит его слова агентство УНН.

Всего по данным ЦИК Украины, как отметил Слободян, за очередными выборами главы Незалежной должны наблюдать порядка 2,4 тысячи международных наблюдателей. При этом Киев отказал в регистрации 24 гражданам России в качестве краткосрочных наблюдателей, несмотря на одобрение их ОБСЕ.

Напомним, что Верховная рада еще в начале года приняла законопроект, которым запретила гражданам России присутствовать на президентских выборах. Ранее сайт kp.ru выяснял, что можно ожидать РФ от кандидатов в президенты Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700179" frameborder="0"></iframe> Выборы президента Украины: что важно знать.Кто может стать новым президентом Украины? Как это скажется на отношениях с Россией? Журналист «КП» Александр Гришин отвечает на 5 главных вопросов о выборах лидера незалежнойАлександр ГРИШИН

ИСТОЧНИК KP.RU