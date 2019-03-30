Минобороны Венесуэлы: США увеличили разведывательную активность у границ страны

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-30T16:32:25+03:00

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов существенно увеличили активность своей разведки у границ Боливарианской Республики.

«Не слышно скандала, когда самолеты США садятся в Кукуте [город в Колумбии у границы с Венесуэлой], или когда активность радиоэлектронной разведки ВВС США вокруг нашей территории выросла на 800%, - приводятся его слова в "Твиттере" военного ведомства Венесуэлы.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие российских самолетов в Боливарианскую Республику, заявил, что Вашингтон будет расценивать размещение в Венесуэле военных других стран как провокацию и прямую угрозу международному миру и безопасности всего региона. Как писал сайт kp.ru, он также отметил, что в США осуждают действия венесуэльского лидера Николаса Мадуро за «продолжающееся использование» военнослужащих других государств «в попытке удержаться у власти, включая ввод российских войск и техники в Венесуэлу».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/502571" frameborder="0"></iframe> "Венесуэла без Чавеса" - док. фильм специального корреспондента "КП" Галины Сапожниковой.КП-ТВ

ИСТОЧНИК KP.RU