2019-03-30T16:32:25+03:00
В мире

Минобороны Венесуэлы: США увеличили разведывательную активность у границ страны

По словам главы ведомства Владимира Падрино Лопеса, интенсивность американской разведки выросла на 800 процентов
Марина ВЕНЦОВА
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Минобороны Венесуэлы заявило о росте разведывательной активности ВВС США у границ страныМинобороны Венесуэлы заявило о росте разведывательной активности ВВС США у границ страныФото: REUTERS
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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов существенно увеличили активность своей разведки у границ Боливарианской Республики.

«Не слышно скандала, когда самолеты США садятся в Кукуте [город в Колумбии у границы с Венесуэлой], или когда активность радиоэлектронной разведки ВВС США вокруг нашей территории выросла на 800%, - приводятся его слова в "Твиттере" военного ведомства Венесуэлы.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие российских самолетов в Боливарианскую Республику, заявил, что Вашингтон будет расценивать размещение в Венесуэле военных других стран как провокацию и прямую угрозу международному миру и безопасности всего региона. Как писал сайт kp.ru, он также отметил, что в США осуждают действия венесуэльского лидера Николаса Мадуро за «продолжающееся использование» военнослужащих других государств «в попытке удержаться у власти, включая ввод российских войск и техники в Венесуэлу».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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