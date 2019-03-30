Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-30T18:03:44+03:00

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В субботу, 30 марта, появилась информация о том, что правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе, а также Минтрансу, Минфину и Минэнерго провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо.

При этом доложить о результатах порученной работы нужно до 26 апреля. Кроме того, при необходимости ведомства должны подготовить предложения по недопущению существенного роста стоимости авиатоплива.

«Провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и о результатах до 26 апреля 2019 года доложить в правительство Российской Федерации, представив при необходимости предложения по недопущению их существенного роста», - говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в правительстве решили не компенсировать расходы авиакомпаний на покупку топлива. Как отмечалось, мера поддержки в настоящее время обсуждаются, но, скорее всего, они будут не финансового характера.

ИСТОЧНИК KP.RU