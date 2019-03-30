2019-03-30T18:36:58+03:00
Общество

Минобороны России прокомментировало сообщение о перехвате российских ТУ-160

Бомбардировщики РФ выполняли плановый полет в нейтральных водах, заверили в оборонном ведомстве
Марина ВЕНЦОВА
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В Минобороны России прокомментировали сообщение о перехвате российских ТУ-160В Минобороны России прокомментировали сообщение о перехвате российских ТУ-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство обороны РФ сообщило, что два бомбардировщика Ту-160 Воздушно-космических сил России выполняли плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. В ведомстве отметили, что их сопровождали истребители F-16 и Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Дании и Великобритании.

Кроме того, там также добавили, что Ту-160 следовали под охраной истребителя-перехватчика МиГ-31. Всего продолжительность полетов российских самолетов составила более 13 часов. В воздухе была проведена дозаправку.

Летчики дальней авиации РФ, как подчеркнули в Минобороны, регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. При этом использование воздушного пространства происходит строго в рамках международных правил.

Ранее сайт kp.ru писал, что два истребителя "Торнадо" британских ВВС поднялись в воздух на перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые выполняли полет над Северным морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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