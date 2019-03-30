Захарова назвала «нелепыми» угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые антироссийские санкции из-за прибытия в Венесуэлу наших специалистов по военно-техническому сотрудничеству.
Как заметила дипломат, попытки пугать Москву очередными санкциями за легитимное сотрудничество с Каракасом выглядят нелепо. «Их (санкции) по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание», - подчеркнула Захарова, слова которой приводит сайт министерства иностранных дел.
Также представитель дипведомства обратила внимание на то, что РФ ранее четко обозначила цель прилета своих специалистов в боливарианскую республику.
При этом Мария Захарова рекомендовала Вашингтону «прекратить грозить Венесуэле, душить ее экономику и толкать к гражданской войне». Кроме того, дипломат призвала все венесуэльские политические силы к диалогу и заявила о готовности «всемерно содействовать его налаживанию».
Отметим, как писал сайт kp.ru, ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс напомнил о возможности введения санкций в связи с ситуацией в боливарианской республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU