Захарова назвала «нелепыми» угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы

СЕГОДНЯ 19:54 2019-03-30T19:54:45+03:00

При этом представитель МИД РФ рекомендовала Вашингтону прекратить толкать боливарианскую республику к гражданской войне [видео]

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые антироссийские санкции из-за прибытия в Венесуэлу наших специалистов по военно-техническому сотрудничеству.

Как заметила дипломат, попытки пугать Москву очередными санкциями за легитимное сотрудничество с Каракасом выглядят нелепо. «Их (санкции) по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание», - подчеркнула Захарова, слова которой приводит сайт министерства иностранных дел.

Также представитель дипведомства обратила внимание на то, что РФ ранее четко обозначила цель прилета своих специалистов в боливарианскую республику.

При этом Мария Захарова рекомендовала Вашингтону «прекратить грозить Венесуэле, душить ее экономику и толкать к гражданской войне». Кроме того, дипломат призвала все венесуэльские политические силы к диалогу и заявила о готовности «всемерно содействовать его налаживанию».

Отметим, как писал сайт kp.ru, ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс напомнил о возможности введения санкций в связи с ситуацией в боливарианской республике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699927" frameborder="0"></iframe> "Россия никому не угрожает" - Захарова о российских специалистах в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU