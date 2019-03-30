Boeing 737 экстренно сел в США из-за невыносимого запаха на борту

СЕГОДНЯ 20:41 2019-03-30T20:41:02+03:00

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В субботу, 30 марта, появилась информация о том, что самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines, который направлялся из Вашингтона в Сан-Франциско, был вынужден прервать полет. Причиной стал невыносимый запах, который появился в салоне воздушного судна спустя несколько минут после вылета из аэропорта Балтимор-Вашингтон.

Как стало известно, практически сразу после взлета пассажиры начали жаловаться на тошноту, боль в груди и мигрень, а некоторые даже стали задыхаться.

В итоге лайнер совершил экстренную посадку в другой вашингтонской воздушной гавани - аэропорту имени Даллеса. Стоит отметить, что на посадочной полосе самолет уже ждали медики и пожарная бригада спасателей. По последним данным, семерых пассажиров пришлось госпитализировать, сообщает CNN.

Кстати, это уже не первый подобный случай за последнее время. Как писал сайт kp.ru, в конце февраля самолет Boeing 737-900 авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Чикаго-Сиэтл, также совершил экстренную посадку из-за постороннего запаха на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU