2019-03-30T21:25:03+03:00
В мире

В Париже задержали более 30 участников акции протеста «желтых жилетов»

В эту субботу протесты во французской столице вновь переросли в столкновения с полицией [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Париже задержали более 30 участников акции протеста «желтых жилетов»В Париже задержали более 30 участников акции протеста «желтых жилетов»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 30 марта, во Франции прошла очередная - 20-я по счету - акция протеста «желтых жилетов». Причем без арестов снова не обошлось. По последним данным, только в Париже полиция задержала 32 манифестанта.

Стоит отметить, что в эту субботу сотрудники правоохранительных органов по приказу властей тщательно досматривают всех подозрительных людей на улицах французской столицы. Согласно последним данным, было проведено почти 12 тысяч профилактических проверок, сообщает телеканал BFM со ссылкой на префектуру местной полиции.

При этом, по сведениям МВД Пятой республики, всего в 20-й акции протеста принимали участие 5,6 тысячи человек, из них 1,8 тысячи - в Париже.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции «желтых жилетов» начались во Франции еще 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Однако затем список требований протестующих заметно расширился.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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