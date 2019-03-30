СЕГОДНЯ 21:45 2019-03-30T21:45:30+03:00

МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в день тишины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В субботу, 30 марта, на Украине наступил день тишины перед президентскими выборами, которые запланированы на ближайшее воскресенье. В частности, в этот день запрещена любая агитация.

Между тем, по последним данным, в полицию Украины поступило уже почти 160 сообщений о различных нарушениях. Причем, как уточнил первый заместитель министра внутренних дел незалежной Сергей Яровой, 79 заявлений связаны с незаконной агитацией, а еще восемь - с подкупом избирателей.

Также Яровой подчеркнул, что с начала избирательного процесса Национальная полиция зарегистрировала 4891 сообщение о нарушениях, при этом было открыто 250 уголовных дел, передает местное информагентство «Украинские новости».

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый тур президентских выборов на Украине состоится 31 марта. Стоит отметить, что на пост главы государства в незалежной претендуют 39 кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU