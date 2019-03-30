СЕГОДНЯ 22:22 2019-03-30T22:22:02+03:00

В Москве временно закроют восемь станций метро Фото: Алексей СТЕФАНОВ

С 6 апреля поезда не будут ходить по южному участку Таганско-Краснопресненской линии

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В Москве временно закроют южный участок Таганско-Краснопресненской - «фиолетовой» - линии метро. Так, с 6 по 10 апреля не будут работать восемь станций столичного метрополитена. Речь идет о таких станциях, как «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

Как заметили в администрации подземки, изменения в работе метро будут связаны со строительством Некрасовской линии.

Причем в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии будет организовано четыре бесплатных компенсационных автобусных маршрута. Кроме того, бесплатными станут 14 регулярных маршрутов общественного транспорта.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, Некрасовская ветка, по задумке властей, должна разгрузить одну из самых оживленных в столичной подземке линий - Таганско-Краснопресненскую.

ИСТОЧНИК KP.RU