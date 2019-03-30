2019-03-30T23:16:10+03:00
Общество

На Красной площади и в Кремле погасили свет в рамках акции "Час Земли"

В Москве в 2019 году освещение отключили на 2155 объектах
Юлия ДИВЕЕВА
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Московский Кремль седьмой раз участвует в акции "Час Земли"Московский Кремль седьмой раз участвует в акции "Час Земли"Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве 30 марта вечером на Красной площади и в Кремле полностью отключили освещение в рамках международной экологической акции “Час Земли”. Свет погас на 60 минут по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Началась акция по традиции в 20:30. Подсветку отключили по периметру всей Красной площади: от стены Исторического Музея до Собора Василия Блаженного и ГУМА. Также во тьму погрузился Александровский сад. На территории Кремля освещение оставили лишь для президентского штандарта, установленного на резиденции главы государства, а также в "рубиновых" звездах на кремлевских башнях.

Также в Москве к "Часу Земли" присоединился Дом правительства на Краснопресненской набережной. В здании полностью отключили внешнее освещение и часть внутреннего. Подсвеченным оставался только российский флаг на крыше . Всего ровно на час в Москве отключена архитектурно-художественная на 2155 зданиях. Причем в 2011 году в акции участвовали только 60 объектов.

Сегодня состоялась уже 13-я по счету акция «Час Земли», инициатором которой является Всемирный фонд дикой природы. В этот день ровно в 20.30 по местному времени защитники природы призывают всех всех жителей планеты выключить свет на один час, чтобы напомнить о необходимости экономить ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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