В России усовершенствуют сферу госзакупок

30 Март 23:52 2019-03-31T00:19:57+03:00

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В России разработали поправки в закон о госзакупках, которые направлены на упрощение процедуры для творческих организаций. Об этом сообщила советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова.

Обсуждение законопроекта началось 26 марта на Совете по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. За несколько дней Госдума и правительство выработали решение, максимально учитывающую специфику деятельности творческих организаций и творческих работников. Поправки облегчат для них конкурсную процедуру, передает ТАСС.

“Предварительно, законопроект в этой сфере будет принят в весеннюю сессию. Именно такая задача стоит", - сказала Кашеварова.

Она отметила, что поручение доработать закон о госзакупках дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с деятелями театрального искусства в Ярославле.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, авторами инициативы стали руководитель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, а также Александр Шолохов, Елена Драпеко, Ольга Казакова и другие депутаты. Среди предложенных поправок - увеличение максимально допустимых сумм для заключения контрактов с единственным поставщиком для культурных организаций, смягчение требования к госзакупкам, производимым за счет пожертвований и благотворительных взносов.

ИСТОЧНИК KP.RU