2019-03-31T01:12:53+03:00
Происшествия

Жительница Зеленограда избила сына скалкой и отрезала ему часть уха

В правоохранительные органы обратились сотрудники щколы
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве арестовали женщину, избившую и искалечившую собственного сынаВ Москве арестовали женщину, избившую и искалечившую собственного сынаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Зеленограда, которая избила своего сына и отрезала ему часть уха. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по столице.

По ее словам, тревогу забили учителя, когда мальчик, 2007 года рождения, в школе два дня подряд отказывался снимать шапку. Когда сотрудники школы осмотрели ребенка, обнаружили травмы и повреждение уха, они обратились в правоохранительные органы.

Следователи выяснили, что 46-летняя мать мальчика избила его дома 27 марта. Разозлившись на сына, она нанесла ему несколько ударов скалкой, а потом схватила строительный нож и отсекла ему часть уха, говорится на сайте столичного главка СК РФ.

Сейчас ребенок находится в центре поддержки семьи и детства. Его мать обвиняют в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия". Женщину содержат под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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