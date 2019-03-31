2019-03-31T03:42:30+03:00
Умные вещи

Facebook изменила правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии

Компания создает более совершенные технологии для выявления и блокировки видео со сценами насилия
Юлия ДИВЕЕВА
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Facebook ужесточит правила для ведения прямых видеотрансляцийFacebook ужесточит правила для ведения прямых видеотрансляцийФото: REUTERS
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Социальная сеть Facebook ужесточит правила использования стриминговой платформы Facebook Live для прямых трансляций, после теракта в мечети новозеландского города Крайстчерч. Об этом сообщила Операционный директор компании Шэрил Сэндберг

Решение было принято после резкой критики Facebook за то, что видео с расстрелом людей слишком долго оставалось доступным для просмотра, и успело распространиться по Интернету.

"Мы также инвестируем в исследования, направленные на создание более совершенных технологий для быстрого выявления отредактированных версий насильственных видео и изображений, и предотвращения репостов этих версий", - говорится в письме Сэндберг, которое цитирует газета New Zealand Herald.

Также руководство Facebook, предпринимает меры, призванные усилить борьбу с ненавистью на платформах соцсети.

Напомним, 15 марта неизвестный в мечети новозеландского города Крайстчерч открыл стрельбу по верующим. В результате погибли 50 человек, еще столько же пострадали.

Как писал сайт kp.ru, полиция задержала четверых подозреваемых, но позже пришла к выводу, что действовал террорист- одиночка, а именно 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Прямо перед нападением мужчина опубликовал манифест о превосходстве белой расы, а потом еще и вел прямую трансляцию с места трагедии.

По данным Facebook, его видео в течение 17 минут трансляции посмотрели 200 человек. Администраторы соцсети заблокировали контент только через 12 минут после того, как трансляция прекратилась. За это время ролик скачали и поделились им сотни пользователей, которые отредактировали кадры, что усложнило программам его поиск и блокировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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