2019-03-31T04:47:06+03:00
Происшествия

В Канаде голодные пумы напали на ребенка

Сотрудникам департамента охраны окружающей среды пришлось застрелить животных
Юлия ДИВЕЕВА
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В Канаде застрелили двух оголодавших пум после нападения на ребенкаВ Канаде застрелили двух оголодавших пум после нападения на ребенкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Две молодые оголодавшие пумы напали на семилетнего ребенка в Канаде на острове Ванкувер. Мальчик получил ранения головы, шеи и рук.

ЧП произошло в пятницу вечером, когда ребенок гулял неподалеку от лесопарковой зоны Лэйквью-Парк города Лэйк-Ковичан вместе с несовершеннолетней девушкой, которую попросили присмотреть за ним.

Соседи семьи ребенка сказали, что знают о пумах, обитающих в этом районе, но они потрясены тем, что случилось с маленьким мальчиком. Они заявили, что в последние несколько дней их собаки не лаяли на хищников, так что появление пум стало неожиданностью, сообщил телеканал CTV.

Пострадавшего на вертолете доставили в больницу. Мэр Лэйк-Ковичан Род Питерс сказал, что состояние мальчика стабильное, с ним все будет хорошо.

Представитель ведомства по вопросам охраны окружающей среды региона Скотт Норрис рассказал, что сотрудники организации сразу после нападения прочесали местность и обнаружили двух молодых пум. Животных пришлось застрелить.

Норрис пояснил, что это были две молодые и очень худые кошки, которые явно голодали. Недостаток пищи в природе вынудил их на нехарактерный для пум поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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