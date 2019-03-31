Россия призвала США принять участие в обсуждении судьбы лагеря "Рукбан" в Сирии
Командование ВС США в зоне Эт-Танф приглашено принять участие в координационном совещании о дальнейшей судьбе лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майора Виктор Купчишин.
По его словам, российские военные планируют провести осуждение 2 апреля 2019 года в пункте пропуска "Джлеб". Центр по примирению надеется, что удастся выработать конкретные совместные шаги по ликвидации лагеря.
В лагере "Рукбан" находятся около 50 тысяч беженцев. Он расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" на границе Сирии с Иорданией.
Как сообщал 27 марта сайт kp.ru, Организация Объединённых Наций рассматривает различные варианты помощи жителям сирийского лагеря для внутренне перемещенных лиц "Рукбана" и работает со всеми сторонами. В ООН отметили, что хотят найти долгосрочное решение, включая возможность расселения жителей.
Ранее об ухудшающей обстановке в Эр-Рукбан рассказал начальник Национального центра управления обороной РФгенерал-полковник Михаил Мизинцев. Он сообщил, что данные съемок из космоса говорят о массовых захоронениях в лагере.
ИСТОЧНИК KP.RU
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