2019-03-31T05:16:39+03:00
Политика

Россия призвала США принять участие в обсуждении судьбы лагеря "Рукбан" в Сирии

Совещание назначено на второе апреля в пункте пропуска "Джалеб"
Юлия ДИВЕЕВА
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Россия призывает США выработать совместное решение по лагерю беженцев "Рукбан"Россия призывает США выработать совместное решение по лагерю беженцев "Рукбан"Фото: REUTERS
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Командование ВС США в зоне Эт-Танф приглашено принять участие в координационном совещании о дальнейшей судьбе лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майора Виктор Купчишин.

По его словам, российские военные планируют провести осуждение 2 апреля 2019 года в пункте пропуска "Джлеб". Центр по примирению надеется, что удастся выработать конкретные совместные шаги по ликвидации лагеря.

В лагере "Рукбан" находятся около 50 тысяч беженцев. Он расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" на границе Сирии с Иорданией.

Как сообщал 27 марта сайт kp.ru, Организация Объединённых Наций рассматривает различные варианты помощи жителям сирийского лагеря для внутренне перемещенных лиц "Рукбана" и работает со всеми сторонами. В ООН отметили, что хотят найти долгосрочное решение, включая возможность расселения жителей.

Ранее об ухудшающей обстановке в Эр-Рукбан рассказал начальник Национального центра управления обороной РФгенерал-полковник Михаил Мизинцев. Он сообщил, что данные съемок из космоса говорят о массовых захоронениях в лагере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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