Во Франции назвал причины успеха России в Сирии
Россия одержала победу в Сирии благодаря своей всеобъемлющей, тщательно проработанной стратегии. Такое мнение высказал французский эксперт Роман Ломбарди.
В своей статье для издания Kapitalis он отмечает, что помимо мощной военной техники и новейшего вооружения, Россия применила четкую стратегию. В наземных противостояниях были задействованы союзные силы, а прикрывали их ВКС.
"Однако в конечном счете своим успехом в Сирии Россия, разумеется, обязана более всеобъемлющей стратегии, объединяющей тактику и новаторские современные военные инструменты с эффективной дипломатией на международном, региональном и местном уровне", —говорится в материале Ломбарди.
Он напомнил, что России предрекали повторение в Сирии судьбы афганской кампании, но все эти разговоры сошли на нет, как только российская военная техника показала себя в деле. Эксперт подчеркнул, что для России, где 15% населения - мусульмане, очень важно добиться стабильности на Ближнем Востоке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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