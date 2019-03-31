Во Франции назвал причины успеха России в Сирии

СЕГОДНЯ 05:43 2019-03-31T05:43:19+03:00

Эксперт считает, что РФ использует одновременно тактику и новаторские современные военные инструменты вместе с эффективной дипломатией

Изменить размер текста: A A

Россия одержала победу в Сирии благодаря своей всеобъемлющей, тщательно проработанной стратегии. Такое мнение высказал французский эксперт Роман Ломбарди.

В своей статье для издания Kapitalis он отмечает, что помимо мощной военной техники и новейшего вооружения, Россия применила четкую стратегию. В наземных противостояниях были задействованы союзные силы, а прикрывали их ВКС.

"Однако в конечном счете своим успехом в Сирии Россия, разумеется, обязана более всеобъемлющей стратегии, объединяющей тактику и новаторские современные военные инструменты с эффективной дипломатией на международном, региональном и местном уровне", —говорится в материале Ломбарди.

Он напомнил, что России предрекали повторение в Сирии судьбы афганской кампании, но все эти разговоры сошли на нет, как только российская военная техника показала себя в деле. Эксперт подчеркнул, что для России, где 15% населения - мусульмане, очень важно добиться стабильности на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU