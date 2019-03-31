2019-03-31T05:43:19+03:00
Политика

Во Франции назвал причины успеха России в Сирии

Эксперт считает, что РФ использует одновременно тактику и новаторские современные военные инструменты вместе с эффективной дипломатией
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Самолеты ВКС России в СирииСамолеты ВКС России в СирииФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Россия одержала победу в Сирии благодаря своей всеобъемлющей, тщательно проработанной стратегии. Такое мнение высказал французский эксперт Роман Ломбарди.

В своей статье для издания Kapitalis он отмечает, что помимо мощной военной техники и новейшего вооружения, Россия применила четкую стратегию. В наземных противостояниях были задействованы союзные силы, а прикрывали их ВКС.

"Однако в конечном счете своим успехом в Сирии Россия, разумеется, обязана более всеобъемлющей стратегии, объединяющей тактику и новаторские современные военные инструменты с эффективной дипломатией на международном, региональном и местном уровне", —говорится в материале Ломбарди.

Он напомнил, что России предрекали повторение в Сирии судьбы афганской кампании, но все эти разговоры сошли на нет, как только российская военная техника показала себя в деле. Эксперт подчеркнул, что для России, где 15% населения - мусульмане, очень важно добиться стабильности на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президентом Словакии впервые станет женщина
У Netflix в работе произошел сбой
Россия призвала США принять участие в обсуждении судьбы лагеря "Рукбан" в Сирии
В Канаде голодные пумы напали на ребенка
Израиль зафиксировал запуски пяти ракет из сектора Газа
Зузана Чапутова победила во втором туре президентских выборов в Словакии
Певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Facebook изменила правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии
В столкновениях в секторе Газа погибли четыре палестинца, более 300 пострадали
Депутат Рады опубликовал список неприкосновенных для правосудия украинцев
Жительница Зеленограда избила сына скалкой и отрезала ему часть уха
СБУ перешла на усиленный режим работы накануне выборов
В России усовершенствуют сферу госзакупок
На шпиль здания МИД РФ вернулись соколы-сапсаны
На Красной площади и в Кремле погасили свет в рамках акции "Час Земли"
Названы причины частого желания ходить в туалет по ночам
В спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожара
В Москве временно закроют восемь станций метро
Актер упал в «Гоголь-центре» и разбил голову
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в день тишины
В Париже задержали более 30 участников акции протеста «желтых жилетов»
The Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера
Boeing 737 экстренно сел в США из-за невыносимого запаха на борту
На границе сектора Газа в ходе беспорядков погибли три палестинца
Захарова назвала «нелепыми» угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы
Пожар вспыхнул в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Путин подписал указ о весеннем призыве