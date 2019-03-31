У Netflix в работе произошел сбой

СЕГОДНЯ 06:14 2019-03-31T06:14:00+03:00

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В работе сервиса потокового видео Netflix в ночь на воскресенье произошли проблемы. Первые неполадки были отмечены 30 марта в 18:13 по времени Восточного побережья США (01:13 31 марта мск).

Вскоре количество отчетов о неполадках, которые приходят на сайт Downdetector, стало расти. Пик сбоя наблюдался около двух часов ночи в воскресенье. Пользователи активно жаловались примерно до 5:00 мск.

В комментариях они уточняли, что проблемы возникали в США, Бразилии, Австралии, Нидерландов, Франции, Германии, Польши и других стран.При этом 42% пользователей отметили, что возникали проблемы с трансляцией видео, у 40% отсутствует соединение с сервером, 16% не могли войти в свой аккаунт.

Жители США писали, что сайт упал и не работал в течение трех часов. У кого-то Netflix открывался только в приложении на телефоне. Жалоб на работу сервиса из России не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU