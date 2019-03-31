Президентом Словакии впервые станет женщина

СЕГОДНЯ 06:33 2019-03-31T06:37:22+03:00

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В Словакии президентское кресло впервые в истории страны займет женщина. После обработки бюллетеней с 96% избирательных участков уже не остается сомнений в победе адвоката из города Пезинок 45-летней Зузаны Чапутовой.

По данным Государственной избирательной комиссии, за прекрасную даму проголосовали 58,3% избирателей. Ее соперник по второму туру, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович получил поддержку 41,7% избирателей.

Из 4,5 миллионов граждан, обладающих правом голоса, 42% пришли на избирательные участки и сделали выбор. Политологи отмечают. что это самый низкий показатель активности электората за последние 20 лет.

Отметим, что Шефович уже признал свое поражение, а действующий глава государства Андрей Киска поздравил Чапутову с победой на выборах, передает ТАСС.лама 26

"Мы нуждаемся в таком президенте, каким станет госпожа Чапутова. Нуждаемся в таком президенте, которая говорит, что будет бороться против зла, которая говорит, что справедливость - то, в чем наше государство нуждается в первую очередь", - заявил Киска.

Как уже писал сайт kp.ru, Чапутова является одним из основателей и заместителем председателя социал-либеральной партии "Прогрессивная Словакия". Ранее она работала заместителем главы администрации города Пезинок, а также в гражданском объединении VIA IURIS. В 2016 году она получила экологическую премию Goldman. Зузана Чапутова разведена, воспитывает двух дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU