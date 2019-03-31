2019-03-31T07:28:19+03:00
Политика

Порошенко просят ввести санкции против слова "Россия"

На сайте президента Украины размещена петиция за изменение написания названия нашей страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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На Украине призывают начать писать слово "Россия" с маленькой буквы. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте президента республики Петра Порошенко.

Инициатор петиции Роман Максимчук предлагает ввести “санкции в правописании” против Российской Федерации и писать название со строчной буквы. По его мнению, это новое правило необходимо внедрить в СМИ, книгопечатание, документооборот “и тому подобное".

Предложение размещено для голосования 26 марта. Чтобы инициативу рассмотрели украинские власти, она должна набрать всего 25 тысяч голосов. Пока ее поддержали 20 человек.

Напомним, на сайте президента Украины не в первый раз размещаются странные предложения. Так в 2016 году появилась петиция о переименовании России в "Кацапию", кстати, с заглавной буквы. Идея нашла поддержку у 84 украинцев.

До этого звучали предложения переименовать нашу страну в "Московию", а также сменить название самой Украины — на "Киевскую Русь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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