"Маленькая страна": на Украине творчество певицы Наташи Королевой признали экстремистским
Певица Наташа Королева рассказала, что ее знаменитую песню "Маленькая страна" служба безопасности Украины признала экстремистской.
Наташа Королева - Маленькая страна.
- Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями - к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать, - подчеркнула исполнительница в программе "Международная пилорама" на НТВ.
Королевой не разрешают посещать Украину с октября 2016 года. СБУ лишь однажды сделала исключение для певицы и в 2017 году пустила певицу в Киев на похороны бабушки. Напомним, сама Королева - российская эстрадная певица украинского происхождения.
Кроме того, певица отметила, что сейчас судится с СБУ. Дело рассматривается Европейским судом.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу "Миротворца". Причиной стало "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран".
ИСТОЧНИК KP.RU