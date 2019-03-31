"Маленькая страна": на Украине творчество певицы Наташи Королевой признали экстремистским

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-31T07:44:41+03:00

Напомним, в 2016 году СБУ запретила исполнительнице въезд на территорию страны на пять лет [видео]

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Певица Наташа Королева рассказала, что ее знаменитую песню "Маленькая страна" служба безопасности Украины признала экстремистской.

Наташа Королева - Маленькая страна.

- Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями - к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать, - подчеркнула исполнительница в программе "Международная пилорама" на НТВ.

Королевой не разрешают посещать Украину с октября 2016 года. СБУ лишь однажды сделала исключение для певицы и в 2017 году пустила певицу в Киев на похороны бабушки. Напомним, сама Королева - российская эстрадная певица украинского происхождения.

Кроме того, певица отметила, что сейчас судится с СБУ. Дело рассматривается Европейским судом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу "Миротворца". Причиной стало "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран".

ИСТОЧНИК KP.RU