Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Соломоновых островах
Сильное землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у побережья Соломоновых островов.
Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 00.09 по местному времени (03:09 МСК) в 66 километрах к северо-западу от городка Гизо. Очаг располагался на глубине 10 километров.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля этого года мощное землетрясение произошло на границе Мексики и Гватемалы. Из-за подземных толчков пришлось эвакуировать здание парламента соседнего Сальвадора. Эпицентр сейсмического события располагался в пяти километрах к востоку от города Тустла-Чико. Очаг же залегал на глубине примерно 95 километров.
Неделей ранее еще одно сильное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Колумбии. Очаг землетрясения залегал на глубине 170 километров.
Сильное землетрясение произошло в Японии.
ИСТОЧНИК KP.RU