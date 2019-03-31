2019-03-31T07:53:59+03:00
В мире

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Соломоновых островах

Информации о жертвах и разрушениях не поступало
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Соломоновых островахЗемлетрясение магнитудой 5,4 произошло на Соломоновых островахФото: Архив "КП"
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Сильное землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у побережья Соломоновых островов.

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 00.09 по местному времени (03:09 МСК) в 66 километрах к северо-западу от городка Гизо. Очаг располагался на глубине 10 километров.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля этого года мощное землетрясение произошло на границе Мексики и Гватемалы. Из-за подземных толчков пришлось эвакуировать здание парламента соседнего Сальвадора. Эпицентр сейсмического события располагался в пяти километрах к востоку от города Тустла-Чико. Очаг же залегал на глубине примерно 95 километров.

Неделей ранее еще одно сильное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Колумбии. Очаг землетрясения залегал на глубине 170 километров.

Сильное землетрясение произошло в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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