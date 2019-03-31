Открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019: Началось голосование

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-31T08:13:08+03:00

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На Украине в 8:00 по местному времени открылись участки голосования на выборах президента страны.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Напомним, по данным последних рейтингов кандидатов на должность украинского главы (соцопрос проводился 27 и 28 марта) лидирует шоумен Владимир Зеленский. За ним следует нынешний президент Украины Петр Порошенко, а замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко. Всего же на пост главы соседнего государства претендуют 39 кандидатов.

За ходом голосования будут следить почти 2,3 тысячи международных наблюдателей. При этом российские представители так и не были допущены властями незалежной.

Накануне выборов служба безопасности Украины перешла на усиленный режим работы. Сотрудники спецподразделения "А" СБУ приступили к патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц по всей стране.

Сайт kp.ru в режиме реального времени будет следить за ходом и итогами голосования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700179" frameborder="0"></iframe> Выборы президента Украины: что важно знать.Кто может стать новым президентом Украины? Как это скажется на отношениях с Россией? Журналист «КП» Александр Гришин отвечает на 5 главных вопросов о выборах лидера незалежнойАлександр ГРИШИН

ИСТОЧНИК KP.RU