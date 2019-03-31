Business Insider назвал оружие НАТО, способное противостоять вооружению России

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-31T08:08:28+03:00

В топ-10 вошли американский стелс-истребитель F-35, немецкий танк "Леопард-2" и системы ПРО Patriot

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Самым мощным оружием НАТО является единство альянса. Такое мнение высказал эксперт Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд.

Однако, по его мнению, отдельные союзники также обладают возможностями, которые можно использовать, если альянс столкнется с агрессией, пишет американский портал Business Insider.

Издание составило топ-10 "самых мощных" образцов вооружения стран НАТО, которые могли бы все вместе противостоять современному вооружению России в ходе гипотетического конфликта.

Первым в этом списке назван американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Отмечается, что другие страны пока что не продвинулись в попытках создать аналоги, равные по возможностям этому самолету.

Также в список попали американские стратегические бомбардировщики – B-52, B-2 Spirit, B-1B Lancer, противолодочный самолет P-8A Poseidon, а также созданный совместно с европейскими партнерами истребитель Eurofighter Typhoon. Последний, по мнению автора статьи, вполне может противостоять российскому Су-35.

Business Insider также высоко оценил фрегаты, которые стоят на вооружении Италии, Франции, Испании, Норвегии и Дании.Вошел в список танк «Леопард-2», состоящий на вооружении бундесвера. Издание отмечает, что машина получила репутацию “несокрушимой”

"Эксперты полагают, что "Леопард-2", как и его американские и британские коллеги, легко сможет уничтожить большинство российских танков", - говорится в материале.

Также автор статьи вспомнил об ударном вертолете AH-64 Apache, который может нести до 16 ракет Hellfire класса "воздух-поверхность". Это делает его опасным для вражеской техники.

Кроме указанных выше образцов вооружения, в списке также оказались американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.

ИСТОЧНИК KP.RU