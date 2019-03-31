2019-03-31T09:31:50+03:00
Общество

"Я хочу вернуться в школу в России": Британцы оценили флешмоб российских преподавателей в купальниках

Читатели изданий восхитились красотой учителей из России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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То самое фото Татьяны Кувшинниковой, из-за которого начался скандалТо самое фото Татьяны Кувшинниковой, из-за которого начался скандалФото: СОЦСЕТИ
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Знаменитые британские издания The Sun и Daily Mail опубликовали статьи о флешмобе российских учителей, которые решили поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике барнаульского преподавателя Татьяну Кувшинникову.

Многие читатели оказались в восторге от фотографий российских учителей и отметили, что с радостью вернулись бы в школу, но уже в России.

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#учителятожелюди #школотауженета #Кувшинникова
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- Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54, - с иронией отметил пользователь Eryops на интернет-сайте издания.

- Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал, - признался lostinherts67.

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#учителятожелюди Вероятно, преподаватели должны купаться в платьях до пола. Или еще лучше - не купаться вообще
45 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

- Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье", - подчеркнул его Welsh Wizard.

Большинство читателей обеих газет подержали уволенную Кувшинникову, отметив, что ее фото не являются провокационными. Также они подчеркнули, что зимнее плавание - это безобидное хобби, которым она в праве заниматься в свое свободное время.

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Ну что, поддержим же #учителятожелюди. Это кому же так учителя в купальниках-то помешали?
47 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года преподаватель из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которая увлекается моржеванием, выложила на своей странице в соцсети снимок, где она в коротком платье сидит на турнике в мороз. Фото, сделанного в рамках мероприятия в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске. Именно после этой публикации началась массовая травля женщину. Через некоторое время Татьяну вызвала директор школы и заставила написать заявление об уходе. Директора заявила Татьяне, что в таком виде фотографируются только девушки легкого поведения. После этого скандала поднялась шумиха среди родителей учеников и российскими СМИ, которые решили поддержали Татьяну. Директор вынуждена была оставить женщину на работе. Однако, не выдержав давления, Татьяна Кувшинникова все-таки была вынуждена уволиться.

ekbarbashinaekbarbashina
#учителятожелюди
76 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram
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И снова скандал с фотографиями в купальнике у учителя. Почему же эта тема вызывает такой резонанс в обществе? Почему люди видят в этом зло? Или плохой поддеткст? Женщина, в хорошей физической форме. Какой сексуальный поддекст в этом?
558 отметок «Нравится»30 комментариевInstagram

После этого россиянки поддержали учительницу из Барнаула. Ради девушки запустили флешмоб #учителятожелюди.

"Комсомольская правда-Екатеринбург" пообщалась с одной из участниц флешмоба, 24-летней Дарьей Снигиревой. Молодая учительница истории из Свердловской области в рубашке выложила снимок в рубашке без бюстгальтера и с учебниками на фоне карты. Девушка заявила, что уходит из школы.

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Прощай, Школа! Прошу уволить меня по собственному желанию
4424 отметок «Нравится»198 комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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