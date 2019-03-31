Жертвами пожара на заводе в Китае стали семь человек

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-31T10:20:40+03:00

Семь погибших, пять раненых в результате пожара на заводе в Китае Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

По меньшей мере семь человек погибли в результате пожара на одном из заводов городского уезда Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая. Еще пятеро сотрудников предприятия получили ранения.

ЧП произошло утром в воскресенье, 31 марта, примерно в 07:12 по местному времени (02:12 по мск). По предварительной информации, взорвался один из контейнеров для хранения отходов, а уже после огонь распространился на мастерскую.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700328" frameborder="0"></iframe> Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе.

В настоящий момент на месте инцидента работают медики, сотрудники полиции и пожарные. Также к заводу прибыли представители местной администрации. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, а после их отправили в больницу.

Само возгорание уже удалось ликвидировать. Причина взрыва в настоящий момент выясняется, передает CGTN.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий инцидент произошел на прошлой неделе в этой же провинции. Тогда взрыв прогремел на территории химического завода "Цзянсу Тяньцзяи", а жертвами стали 64 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU