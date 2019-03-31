В автомастерской на северо-востоке Венесуэлы прогремел взрыв: двое погибли

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-31T10:52:52+03:00

В результате взрыва двое погибли, а еще четыре человека пострадали Фото: скриншот с видео

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В минувшую субботу, 30 марта, в автомастерской города Сан-Хосе-де-Гуанипа на северо-востоке Венесуэлы прогремел мощный взрыв. Жертвами инцидента стали два человека - 38-летний Луис Бастардо и 16-летний Иисус Александр Гарсия, еще четверо получили ранения.

Также оказались повреждены три автомобиля, один из которых закреплен за Национальной гвардией Боливарианской Республики. Причины происшествия пока неизвестны. По факту случившегося начато расследование, передает газета El Nacional.

Два человека погибли в Венесуэле при взрыве в автомастерской .

Тем временем в Китае вновь загорелся завод. В этот раз инцидент произошел в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу.

Сайт kp.ru писал о том, что сначала взорвался один из контейнеров для хранения отходов, а потом пламя перекинулось на мастерскую. Жертвами ЧП стали семь человек, еще пятеро работников получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU