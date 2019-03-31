СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-31T11:29:34+03:00

Премьер-министр Украины Гройсман заработал около 350 тысяч долларов в 2018 году Фото: REUTERS

При этом. в прошлом году не произошло изменений в перечне недвижимого имущества главы правительства

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В кабмине Украины заявили, что премьер-министр страны Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год. Согласно ей, общий доход политика в прошлом году составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов).

- Общая сумма начисленного дохода составила 9 372 991 гривны (начисленный доход в 2017 году составил 17,1 миллиона гривен или около 630 тысяч долларов, и включал доход от отчуждения коммерческой недвижимости), - отметили в пресс-службе кабмина.

Известно, что в прошлом году не произошло изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит Гройсману.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Украине возбудили уголовное дело против премьер-министра Владимира Гройсмана. Главу правительства Незалежной заподозрили в злоупотреблении властью и служебной халатности.

ИСТОЧНИК KP.RU