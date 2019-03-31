В Индии потерпел крушение МиГ-27
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 военно-воздушных сил Индии разбился рядом с городом Джодхпур на северо-западе страны.
Инцидент произошел во время планового полета. Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться, сообщило местно издание Times of India.
Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 30 марта, в Канаде разбился небольшой самолет: пилоту удалось выжить. Крушение произошло в труднодоступной местности близ озера Сноушу в Онтарио. Между тем, причина ЧП до сих пор неизвестна. На месте работают спасатели.
А в ноябре прошлого года в Италии разбился небольшой самолет, погибли два человека. Крушение произошло недалеко от селения Бриан под Венецией. На борту воздушного судна находилось два человека, один из них, по предварительной информации, был летчиком-инструктором.
Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.
ИСТОЧНИК KP.RU