В Индии потерпел крушение МиГ-27

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-31T12:17:19+03:00

На данный момент информации о пострадавших не поступало

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Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 военно-воздушных сил Индии разбился рядом с городом Джодхпур на северо-западе страны.

Инцидент произошел во время планового полета. Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться, сообщило местно издание Times of India.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 30 марта, в Канаде разбился небольшой самолет: пилоту удалось выжить. Крушение произошло в труднодоступной местности близ озера Сноушу в Онтарио. Между тем, причина ЧП до сих пор неизвестна. На месте работают спасатели.

А в ноябре прошлого года в Италии разбился небольшой самолет, погибли два человека. Крушение произошло недалеко от селения Бриан под Венецией. На борту воздушного судна находилось два человека, один из них, по предварительной информации, был летчиком-инструктором.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU