ВСУ открыли интенсивный огонь по Горловке в день выборов на Украине
Вооруженные силы Украины открыли минометный огонь по поселкам Доломитное, Гольмовский и Зайцево на севере города Горловка, который находится под контролем Донецкой народной республики.
Согласно данным местного агентства новостей, первый обстрел был зафиксирован в районе 07:10 - всего спустя несколько десятков минут с момента открытия избирательных участков - и длился порядка получаса. Всего со стороны Украины было выпущено семь мин калибра 120 мм.
Ранее волонтер из Донецка Андрей Лысенко сообщил обозревателю "КП" Александру Гамову о том, что только в Зайцево в результате атаки пострадали два местных жителя.
Андрей Лысенко, волонтёр из Донецка: «В день выборов на Украине у нас в целом спокойно».Александр ГАМОВ
"Скорая" проехать не может, потому что обстрел продолжается. Военнослужащие ДНР сейчас пытаются к ним пробраться, чтобы эвакуировать", - сказал источник.
"КП - Донецк" уточняет, что один из пострадавших был ранен в живот, другой - в шею. Все ранения осколочные. Между тем, на Украине продолжаются выборы президента Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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