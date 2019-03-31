2019-03-31T12:46:20+03:00
Выборы президента Украины 2019

ВСУ открыли интенсивный огонь по Горловке в день выборов на Украине

Первый обстрел был зафиксирован спустя всего несколько десятков минут с момент открытия избирательных участков в стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ВСУ обстреляли Горловку всего через несколько десятков минут после начала выборов на УкраинеВСУ обстреляли Горловку всего через несколько десятков минут после начала выборов на УкраинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вооруженные силы Украины открыли минометный огонь по поселкам Доломитное, Гольмовский и Зайцево на севере города Горловка, который находится под контролем Донецкой народной республики.

Согласно данным местного агентства новостей, первый обстрел был зафиксирован в районе 07:10 - всего спустя несколько десятков минут с момента открытия избирательных участков - и длился порядка получаса. Всего со стороны Украины было выпущено семь мин калибра 120 мм.

Ранее волонтер из Донецка Андрей Лысенко сообщил обозревателю "КП" Александру Гамову о том, что только в Зайцево в результате атаки пострадали два местных жителя.

Андрей Лысенко, волонтёр из Донецка: «В день выборов на Украине у нас в целом спокойно».Александр ГАМОВ

"Скорая" проехать не может, потому что обстрел продолжается. Военнослужащие ДНР сейчас пытаются к ним пробраться, чтобы эвакуировать", - сказал источник.

"КП - Донецк" уточняет, что один из пострадавших был ранен в живот, другой - в шею. Все ранения осколочные. Между тем, на Украине продолжаются выборы президента Украины.

Выборы президента Украины: что важно знать.Кто может стать новым президентом Украины? Как это скажется на отношениях с Россией? Журналист «КП» Александр Гришин отвечает на 5 главных вопросов о выборах лидера незалежнойАлександр ГРИШИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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