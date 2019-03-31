Юго-Восточную хорду в Москве построят в течение пяти лет

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-31T13:13:34+03:00

Считаем, что в ближайшие три-четыре, максимум пять лет проект будет реализован, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван ВИСЛОВ

Автомагистраль пройдет через 10 районов города - от шоссе Энтузиастов до Новой Москвы

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Уже летом планируют начать строительство Юго-Восточной хорды - магистрали, которая должна будет разгрузить крупные центр города, столичные шоссе и МКАД. Работы будут проходить сразу на нескольких участках.

- Считаем, что в ближайшие три-четыре, максимум пять лет проект будет реализован, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 1».

Автомагистраль пройдет через 10 районов города - от шоссе Энтузиастов до 35 километра МКАД, а затем, уже на территории Новой Москвы, выйдет на федеральную трассу М-7 «Волга». По проекту общая длина хорды - 36 километров (в пределах Московской кольцевой - около 25 км).

Напомним, сейчас в столице строят еще три хордовые магистрали - Северо-Восточную, Северо-Западную хорды, а также Южную рокаду. По словам экспертов, такая система организации движения будет на 20% эффективней, чем если бы в пределах МКАД начали возводить очередную кольцевую.

ИСТОЧНИК KP.RU