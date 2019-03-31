В ЦИК заявили, что выборы президента Украины проходят в штатном режиме

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-31T12:59:13+03:00

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Выборы президента Украины проходят в штатном режиме. Такое заявление сделал заведующий отделом взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко.

"Выборы проходят в штатном режиме", - сказал он агентству УНН.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Напомним, что утром в воскресенье, 31 марта, на территории Украины открылось более 30 тысяч избирательных участков. К 10:00 по местному времени явка составила 5,5%. При этом сделать свой выбор успели многие кандидаты на пост президента.

Сайт kp.ru писал о том, что на участках для голосования появились лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, актер и комик Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко. Голосование продлится до 20:00. Гражданам Украины предстоит выбрать из 39 представленных кандидатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700340" frameborder="0"></iframe> Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU