2019-03-31T12:59:13+03:00
Выборы президента Украины 2019

В ЦИК заявили, что выборы президента Украины проходят в штатном режиме

Избирателям предстоит выбрать будущего главу государства из 39 возможных кандидатов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
К 11:00 на выборах президента Украины проголосовали 16,08% избирателейК 11:00 на выборах президента Украины проголосовали 16,08% избирателейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Выборы президента Украины проходят в штатном режиме. Такое заявление сделал заведующий отделом взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко.

"Выборы проходят в штатном режиме", - сказал он агентству УНН.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Напомним, что утром в воскресенье, 31 марта, на территории Украины открылось более 30 тысяч избирательных участков. К 10:00 по местному времени явка составила 5,5%. При этом сделать свой выбор успели многие кандидаты на пост президента.

Сайт kp.ru писал о том, что на участках для голосования появились лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, актер и комик Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко. Голосование продлится до 20:00. Гражданам Украины предстоит выбрать из 39 представленных кандидатов.

Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина с секретным маринадом
ВСУ открыли интенсивный огонь по Горловке в день выборов на Украине
В Индии потерпел крушение МиГ-27
Комитет избирателей Украины уличил Ляшко в нарушении при голосовании
В Канаде разбился небольшой самолет: пилоту удалось выжить
Премьер-министр Украины Гройсман заработал около 350 тысяч долларов в 2018 году
Пхеньян потребовал расследовать атаку на посольство КНДР в Мадриде
В автомастерской на северо-востоке Венесуэлы прогремел взрыв: двое погибли
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией в день голосования на Украине
Жертвами пожара на заводе в Китае стали семь человек
В России в ноябре 2019 года введут электронные ПТС
В МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины
Голосование Юрия Бойко на выборах президента Украины 2019: политик первым из основных претендентов на пост главы государства отдал свой голос на избирательном участке
Медведчук призвал власти Украины к урегулированию ситуации в Донбассе
Голосование Виталия Кличко на выборах президента Украины 2019: мэр Киева приехал на участок на велосипеде