Явка избирателей на подконтрольной Киеву части Донбасса крайне низкая

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-31T13:18:13+03:00

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Избирательные участки на подконтрольной Киеву территории Донецкой области остаются практически пустыми. Явка граждан для голосования на выборах президента Украины характеризуется как крайне низкая. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

В настоящий момент на территории региона функционируют более 1200 избирательных участков для голосования. Очередей нигде не наблюдается, да и приходят туда, в основном, пожилые люди и украинские военнослужащие.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Остальные же участки Донбасса были фактически исключены из выборного процесса. По данным ТАСС, речь идет о 2-4 миллионах избирателей. более 30 тысяч избирательных участков.

Сайт kp.ru писал о том, что в самой избирательной комиссии Украины заявляют о штатном проведении выборов на всех 30 тысячах участков. В то же время уже в первый час голосования в МВД поступили жалобы на различные нарушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700179" frameborder="0"></iframe> Выборы президента Украины: что важно знать.Кто может стать новым президентом Украины? Как это скажется на отношениях с Россией? Журналист «КП» Александр Гришин отвечает на 5 главных вопросов о выборах лидера незалежнойАлександр ГРИШИН

ИСТОЧНИК KP.RU