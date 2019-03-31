Правительственная комиссия поддержала идею приравнять электронные сигареты к обычным
Правительственная комиссия РФ выступила с предложением приравнять электронные сигареты к обычным. Таким образом была поддержана инициатива Минздрава. Правительственна комиссия рекомендовала министерству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство.
- Поддержать позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о необходимости единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина, - говорится в официальном тексте.
Ранее ведомство рекомендовало МЧС разместить информацию о пожарах, связанных с неосторожностью при курении, на пачках сигарет, сообщает "РИА-Новости".
- Рекомендовать МЧС России во взаимодействии с Минздравом России, Минсельхозом России проработать вопрос о внесении изменений в статью, предусматривающую размещение на потребительской таре курительных табачных изделий дополнительных предупреждающих надписей и изображений о возможных последствиях пожаров, связанных с неосторожностью при курении, - сказано в официальном распоряжении.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что электронные сигареты вызывают необратимые мутации в ДНК. А также увеличивают риск развития рака и болезней сердца, выяснили американские ученые в начале текущего года.
Почему электронные сигареты не спасение от курения.
ИСТОЧНИК KP.RU