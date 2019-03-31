2019-03-31T13:45:25+03:00
Общество

Правительственная комиссия поддержала идею приравнять электронные сигареты к обычным

Ранее ведомство рекомендовало МЧС проработать вопрос размещения информации о пожарах на пачках сигарет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Правительственная комиссия поддержала идею приравнять электронные сигареты к обычнымПравительственная комиссия поддержала идею приравнять электронные сигареты к обычнымФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Правительственная комиссия РФ выступила с предложением приравнять электронные сигареты к обычным. Таким образом была поддержана инициатива Минздрава. Правительственна комиссия рекомендовала министерству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство.

- Поддержать позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о необходимости единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина, - говорится в официальном тексте.

Ранее ведомство рекомендовало МЧС разместить информацию о пожарах, связанных с неосторожностью при курении, на пачках сигарет, сообщает "РИА-Новости".

- Рекомендовать МЧС России во взаимодействии с Минздравом России, Минсельхозом России проработать вопрос о внесении изменений в статью, предусматривающую размещение на потребительской таре курительных табачных изделий дополнительных предупреждающих надписей и изображений о возможных последствиях пожаров, связанных с неосторожностью при курении, - сказано в официальном распоряжении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что электронные сигареты вызывают необратимые мутации в ДНК. А также увеличивают риск развития рака и болезней сердца, выяснили американские ученые в начале текущего года.

Почему электронные сигареты не спасение от курения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах
Макгрегор назвал Нурмагомедова "маленькой крысой"
Самолет рейса Москвы-Будапешт смог приземлиться лишь с третьей попытки
Явка избирателей на подконтрольной Киеву части Донбасса крайне низкая
Юго-Восточную хорду в Москве построят в течение пяти лет
В ЦИК заявили, что выборы президента Украины проходят в штатном режиме
Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина с секретным маринадом
ВСУ открыли интенсивный огонь по Горловке в день выборов на Украине
В Индии потерпел крушение МиГ-27
Комитет избирателей Украины уличил Ляшко в нарушении при голосовании
В Канаде разбился небольшой самолет: пилоту удалось выжить
Премьер-министр Украины Гройсман заработал около 350 тысяч долларов в 2018 году
Пхеньян потребовал расследовать атаку на посольство КНДР в Мадриде
В автомастерской на северо-востоке Венесуэлы прогремел взрыв: двое погибли
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией в день голосования на Украине
Жертвами пожара на заводе в Китае стали семь человек
В России в ноябре 2019 года введут электронные ПТС
В МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины
Голосование Юрия Бойко на выборах президента Украины 2019: политик первым из основных претендентов на пост главы государства отдал свой голос на избирательном участке
Медведчук призвал власти Украины к урегулированию ситуации в Донбассе
Голосование Виталия Кличко на выборах президента Украины 2019: мэр Киева приехал на участок на велосипеде