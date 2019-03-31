Правительственная комиссия поддержала идею приравнять электронные сигареты к обычным

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-31T13:45:25+03:00

Ранее ведомство рекомендовало МЧС проработать вопрос размещения информации о пожарах на пачках сигарет

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Правительственная комиссия РФ выступила с предложением приравнять электронные сигареты к обычным. Таким образом была поддержана инициатива Минздрава. Правительственна комиссия рекомендовала министерству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство.

- Поддержать позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о необходимости единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина, - говорится в официальном тексте.

Ранее ведомство рекомендовало МЧС разместить информацию о пожарах, связанных с неосторожностью при курении, на пачках сигарет, сообщает "РИА-Новости".

- Рекомендовать МЧС России во взаимодействии с Минздравом России, Минсельхозом России проработать вопрос о внесении изменений в статью, предусматривающую размещение на потребительской таре курительных табачных изделий дополнительных предупреждающих надписей и изображений о возможных последствиях пожаров, связанных с неосторожностью при курении, - сказано в официальном распоряжении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что электронные сигареты вызывают необратимые мутации в ДНК. А также увеличивают риск развития рака и болезней сердца, выяснили американские ученые в начале текущего года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/679119" frameborder="0"></iframe> Почему электронные сигареты не спасение от курения.

ИСТОЧНИК KP.RU