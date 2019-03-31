Самолет рейса Москвы-Будапешт смог приземлиться лишь с третьей попытки

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-31T13:37:11+03:00

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Неприятный инцидент произошел вечером в субботу, 30 марта, в небе над аэропортом венгерской столицы. Лайнер Airbus одной из российских авиакомпаний дважды не мог зайти на посадку из-за проблем с шасси. Ситуация с рейсом Москва - Будапешт разрешилась лишь с третьей попытки.

"Лишь после того, как командир активировал аварийные системы, шасси у самолета вышли, и ему удалось приземлиться в Будапеште", - передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что лайнер был временно отстранен от полетов до установления причин случившегося. При этом никто из пассажиров и членов экипажа борта не пострадал.

"КП - Калининград" писал о том, что в начале года проблема с посадкой возникла также у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевшего из Санкт-Петербурга в "Храброво". Тогда причиной инцидента стала нерасчищенная от снега взлетно-посадочная полоса.

ИСТОЧНИК KP.RU