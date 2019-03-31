Макгрегор назвал Нурмагомедова "маленькой крысой"

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-31T13:57:33+03:00

Ирландский боец решил напомнить своему экс-сопернику о решающей схватке в Лас-Вегасе, после которой обоих спортсменов дисквалифицировали

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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в очередной раз жестко высказался о российском спортсмене Хабибе Нурмагомедове, в схватке с которым ранее уже испытал поражение. Завершивший свою карьеру британец назвал дагестанца "маленькой крысой" и припомнил ему драку в октагоне.

Напомним, что после боя в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре прошлого года уже за пределами клетки начались беспорядки. В драку оказались втянуты не только Хабиб и Конор, но и члены их команд. Инцидент привел к дисквалификации ряда спортсменов, в том числе зачинщиков потасовки, и штрафам.

"У тебя забрали деньги, а твоим братьям выцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса. Да здравствует Лас-Вегас, детка", - написал ирландец у себя на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в начале недели Макгрегор объявил об окончательном завершении своей карьеры. При этом многие СМИ предложили, что уход бойца смешанных единоборств связан с выдвинутыми в его отношении обвинениями в домогательствах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699294" frameborder="0"></iframe> Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU