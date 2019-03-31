Итоговые данные экзитпола на выборах президента Украины обнародуют в 23:00

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-31T14:38:35+03:00

Речь идет о результатах опроса, который проводится на выходе с территории избирательных участков

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В 14:00 в воскресенье, 31 марта, на Украина стартовала пресс-конференция, посвященная текущей отчетности по экзитполу на выборах президента страны, а также вероятным проблемам и сложностям данного процесса. Речь идет об опросе, который проводится среди избирателей сразу на выходе с территории участков для голосования.

Еще одна пресс-конференция будет проведена вечером примерно в 19:45. Тогда будут обнародованы первые результаты экзитпола по состоянию на 18:00, а во время мероприятия назначенного на 23:00 опубликуют данные по состоянию на 20:00, когда все избирательные участки уже будут закрыты, передает РБК-Украина.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Что касается заявленной ЦИК явки граждан на выборы, то на 11:00 она составляла 16,67% без учета зарубежного округа. Об этом свидетельствует информация, полученная с территории 198 из 199 участков.

Сайт kp.ru писал о том, что выборы президента Украины проводятся без учета мнения жителей Донбасса. Неподконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР оказались фактически исключены из данного процесса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU