Из филиала Лувра в ОАЭ пропала самая дорогая картина в мире

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-31T14:47:35+03:00

Известно, что в 2017 году ее приобрел саудовский принц за 450 миллионов долларов

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Работники филиала Лувра в Абу-Даби не знают, где находится картина знаменитая Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

В сентябре прошлого года в филиале Лувра в столице ОАЭ отменили презентацию картины "без объяснения причин". Чуть позже департамент культуры и туризма Абу-Даби отказался отвечать на вопросы. Однако, как анонимно заявили работники филиала, у них "нет информации о местонахождении полотна".

Парижский Лувр также не смог установить местонахождение знаменитого полотна. При этом, При этом, во Франции надеются, что картину все-таки найдут. Позже ее планируют включить в экспозицию, приуроченную к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.

При этом, в ноябре 2017 года картину да Винчи "Спаситель мира" продали частному коллекционеру за рекордную для произведений искусства стоимость - 450 миллионов долларов. По данным издания New York Times, полотно купил саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре 2017 года пермский олигарх за рекордную сумму продал картину Леонардо да Винчи. «Спаситель мира» стал самым дорогим предметом искусства, проданным с аукциона. Миллиардер Дмитрий Рыболовлев, бывший владелец «Уралкалия», продал на аукционе Christie's в Нью-Йорке продал знаменитое полотно. Как сообщается на официальном сайте аукциона, картина была продана за 450 миллионов долларов и стала самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся на аукционе.

ИСТОЧНИК KP.RU