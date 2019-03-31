Полиция Украины задержала похитителя кабеля с избирательного участка

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-31T14:51:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали мужчину, который подозревается в краже кабеля связи, обеспечивающего передачу информации с одного из избирательных участков на выборах президента страны окружной комиссии. Об этом рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев.

"В одном из регионов задержан похититель кабельной сети, что могло приостановить поток информации от избирательного участка к окружной избирательной комиссии", - цитирует руководителя ведомства издание "Украинские новости".

По словам Князева, со злоумышленником в настоящий момент работают специалисты. Причем о каком именно регионе или участке идет речь не уточняется.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Напомним, что в это воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы президента. В избирательной гонке участвуют 39 кандидатов, среди которых действующий глава государства Петр Порошенко. При этом в числе лидеров рейтингов популярности значатся также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Сайт kp.ru писал о том, что явка на выборах к 11:00 составила более 16,6%. При этом большая часть жителей Донбасса не может принять участие в голосовании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700340" frameborder="0"></iframe> Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU