Внук Порошенко едва не порвал бюллетень президента

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-31T15:13:05+03:00

Мальчик уронил лист на пол, а после еще и наступил на него ногой [видео]

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Президент Украины Петр Порошенко едва не остался без избирательного бюллетеня из-за неосторожности своего маленького внука. Политик пришел проголосовать на выборах главы государства вместе со своей семьей и в какой-то момент уже после заполнения бюллетени передал ее мальчику.

Внук Порошенко едва не уничтожил бюллетень дедушки, потоптавшись на нем.

Ребенок не справился с длинным листом бумаги и просто уронил его на пол, а потом еще и наступил сверху. Спасти ситуацию помогло лишь оперативное вмешательство самого президента, который отстранил ребенка от бюллетени и взял бумагу уже в свои руки.

После этого заветный "лист", как и положено, опустился на дно урны в одном из киевских участков для голосования. В пользу какого кандидата высказался Порошенко неизвестно, но учитывая, что он сам переизбирается на второй срок, выбор довольно очевиден.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее другой кандидат в президенты Украины Олег Ляшко умышленно продемонстрировал свою бюллетень прямо на камеры, чего делать абсолютно нельзя. Теперь в ситуации будет разбираться избирательный комитет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700374" frameborder="0"></iframe> Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU