Лавров ответил на слова Помпео о новых мерах НАТО против России

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-31T15:16:45+03:00

Глава МИД РФ с сожалением отметил, что «США применяют лишь ультиматумы и санкции»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о новых ограничительных мерах против РФ со стороны НАТО. Российский министр с сожалением отметил, что Вашингтон использует только ультиматумы и санкции, другие дипломатические инструменты не применяются.

"В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально", - сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Помпео сказал, что на очередной министерской встрече НАТО 3-4 апреля он рассчитывает вместе с союзниками по альянсу объявить о новых санкциях против РФ из-за обстановки на Украине.

При этом, как добавил Лавров, необходимо искать различные варианты решения проблем, кроме санкций.

"Если ты работаешь главой внешнеполитического ведомства, то нужно искать дипломатические подходы к различным проблемам", - добавил глава МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU