Лавров ответил на слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о новых ограничительных мерах против РФ со стороны НАТО. Российский министр с сожалением отметил, что Вашингтон использует только ультиматумы и санкции, другие дипломатические инструменты не применяются.
"В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально", - сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Помпео сказал, что на очередной министерской встрече НАТО 3-4 апреля он рассчитывает вместе с союзниками по альянсу объявить о новых санкциях против РФ из-за обстановки на Украине.
При этом, как добавил Лавров, необходимо искать различные варианты решения проблем, кроме санкций.
"Если ты работаешь главой внешнеполитического ведомства, то нужно искать дипломатические подходы к различным проблемам", - добавил глава МИД России.
ИСТОЧНИК KP.RU