Лавров назвал причину нахождения российских военных в Венесуэле
Российские военные находятся на территории Венесуэлы с целью осуществления ремонта техники в рамках двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве. При этом министерство иностранных дел уже неоднократно комментировало данную ситуацию как в публичных заявлениях, так и в частных беседах с американскими представителями, сказал глава ведомства Сергей Лавров.
"Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы", - приводятся словам дипломата на сайте МИД.
Что касается грубого призыва Вашингтона к выводу российский военных с территории республики, то его Лавров комментировать не стал. Министр заявил, что не собирается обсуждать манеры и подходы американцев.
"Оставляю это на вкус каждого", - подытожил глава ведомства
Сайт kp.ru писал о том, что 24 марта в Каракас прибыли два российских самолета Ан-124 и Ил-62 с 35 тоннами гуманитарного груза и 99 военными. Вскоре после этого, президент США Дональд Трамп заявил, что "РФ должна убраться из Венесуэлы".
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ИСТОЧНИК KP.RU