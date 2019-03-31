Лавров назвал причину нахождения российских военных в Венесуэле

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-31T15:29:31+03:00

Ранее в МИД РФ уже не раз разъясняли данную ситуацию, однако подобные вопросы продолжают поступать

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Российские военные находятся на территории Венесуэлы с целью осуществления ремонта техники в рамках двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве. При этом министерство иностранных дел уже неоднократно комментировало данную ситуацию как в публичных заявлениях, так и в частных беседах с американскими представителями, сказал глава ведомства Сергей Лавров.

"Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы", - приводятся словам дипломата на сайте МИД.

Что касается грубого призыва Вашингтона к выводу российский военных с территории республики, то его Лавров комментировать не стал. Министр заявил, что не собирается обсуждать манеры и подходы американцев.

"Оставляю это на вкус каждого", - подытожил глава ведомства

Сайт kp.ru писал о том, что 24 марта в Каракас прибыли два российских самолета Ан-124 и Ил-62 с 35 тоннами гуманитарного груза и 99 военными. Вскоре после этого, президент США Дональд Трамп заявил, что "РФ должна убраться из Венесуэлы".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699927" frameborder="0"></iframe> "Россия никому не угрожает" - Захарова о российских специалистах в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU